Помогите составить сочинение на картину " Мальчишки" Ф.Решетникова. План: 1) Детская тема в творчестве художника Ф.П. Решетникова. 2)Описание картины " Мальчишки": |.Группа детей на переднем плане. ||.Мечты мальчишек. ||...
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Помогите составить сочинение на картину " Мальчишки" Ф.Решетникова. План: 1) Детская тема в творчестве художника Ф.П. Решетникова. 2)Описание картины " Мальчишки": |.Группа детей на переднем плане. ||.Мечты мальчишек. |||.Дальний план картины. 3)Настроение передаваемое картины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот что я нашёл : Полотно «Мальчишки», написанное в 1971 году, тоже о детях. На этой картине изображены три мальчика. Летней ночью они выбрались на крышу высотного здания и наблюдают за звездным небом. Всех троих художник поместил в центр картины. Но их позы значительно отличаются. Один мальчик облокотился на парапет. Он как будто лежит на нем всем корпусом. Второй стоит, держась за перила, а третий положил руку на плечо одному из своих друзей и о чём-то рассказывает, указывая рукой на звёзды. Этот мальчик, видимо, сильно увлечён небом. Он рассказывает так интересно, что два его приятеля заслушались и, не отрываясь, смотрят туда, куда указывает рассказчик. А он знает о созвездиях и планетах почти всё. Он мечтает о полете на космическом корабле. Его героем является Юрий Гагарин. Он так же, как и первый в мире космонавт, хочет совершить что-то невероятное, чтобы прославить своё имя в веках. А двое других мальчиков такие же увлечённые мечтатели. При рассказе друга о звёздах они уже видят себя идущими по поверхности Марса или Венеры. Они встречают новые формы жизни, делают невероятные открытия. Глаза мальчиков полны уверенности в том, что когда-нибудь они увидят звёзды совсем близко, в иллюминатор космического корабля. Для троих друзей не существует в данный момент ничего, кроме звёздного неба. А вокруг них расстилается ночной город, освещённый огнями. Он сливается с небом, становится с ним одним целым, вселенной, познать которую мечтают мальчишки. Решетников так удивительно точно воспроизводит на картине то состояние увлечённости, погружённости в предмет мечтаний, когда окружающие предметы просто перестают существовать. В такие моменты не замечаешь ничего. Именно такие мечтатели совершают невероятные поступки, делают гениальные открытия, которые позволяют человечеству двигаться вперёд.
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