Четвёртый крестовый поход годы руководители участники цели резулитаты

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Четвертый крестовый поход (1202-1204), организованный по инициативе римского папы Иннокентия III, был направлен (главным образом усилиями венецианского купечества) против Византии, на части территории которой после захвата крестоносцами Константинополя была создана Латинская империя (1204-1261).