216 Упражнение Русский 8 класс. Львова, Львов

Русский язык
216 Упражнение Русский 8 класс. Львова, Львов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это правильно если да то поблагодари меня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сокол сокола по полёту узнаёт- толкование
Ответить
История
Четвёртый крестовый поход годы руководители участники цели резулитаты
Ответить
История
1. Причины войны 2. Участники войны на стороне коммунистов 3. Участники войны-протививники коммунистов 4. Результаты войны 1.Война за незав...
Ответить
Математика
На дне рождении у Пети было 7 гостей. Все присутствующие ( гости и Петя ) съели 78 кон??ет, причём все съели разное количество конфет, но каждый бо...
Ответить
Русский язык
Помогите составить сочинение на картину " Мальчишки" Ф.Решетникова. План: 1) Детская тема в творчестве художника Ф.П. Решетникова. 2)Описани...
Ответить