Пожалуйста напишите название рассказа о В.О.В ! Срочно

Литература
Пожалуйста напишите название рассказа о В.О.В ! Срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Придумать своё? или что ты имел в виду? Если своё, то вот что я придумала. "Ветераны" "За родину!" "Помни меня..." "Расстрел" "Со слезами на глазах..." "Они нам будущее подарили..."
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