Ответь на вопросы Спасибо!!!

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Гость:
Бул Арманнын Туган куни акеси велосепет берди анасы торт берди. апкесм китап берди иниси парак берди
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