Как было устроено общество древних славян? Почему со временем власть князей усилилась? Какие боги были самыми почитаемыми у древних славян? Почему?

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Если говорить о религиях классового общества, то одной из древнейших и сохранившихся до наших дней локально ограниченных религий является иудаизм. Зачатки иудаистской религии появились во 2-ом тысячелетии до р. х. Весьма древней локально ограниченной религией является и зороастризм. Религия эта возникла на рубеже 2-го и 1-го тысячелетий до р. х. В первой половине 1-го тысячелетия возник индуизм, вытекший из брахманизма, который существовали несколько ранее. Древнейшая из мировых религий - буддизм. Возник в VI - V вв до р. х.