Как Чацкий узнал, что все гости считают Чацкого сумасшедшим?

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Как Чацкий узнал, что все гости считают Чацкого сумасшедшим?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
События 3-го действия комедии подтверждают, что Чацкий - жертва, жертва поневоле. Слово, сплетня, людская молва сыграли в его судьбе роковую роль.  Так обмолвка Софьи, затем – "убедительнейшие" подробности лгунишки Загорецкого и, наконец, религиозно-политические обвинения глухой графини как ярчайшее воплощение "логики" фамусовского общества – все это привело к тому, что Чацкий был объявлен сумасшедшим.  Третье действие комедии происходит в доме Фамусова, в доме, где "все двери настежь". Чего, кстати, не скажешь, о людях, об их мыслях, чув-ствах и намерениях.  Слух о сумасшествии Чацкого возник как бы невзначай. Просто госпо-дин N вовремя оказался рядом с Софьей в тот момент, когда она, негодуя, обронила фразу: "Он не в своем уме". Так можно сказать в шутку, и не стоило принимать эти слова за истину. Но нет, ведь это сказано о Чацком, а он всем "насолил". И поэтому с большим удовольствием господин N подхватывает новость и делает все, чтобы о ней узнали окружающие. Безымянные гости на званном вечере исполняют роль малоприметную, но зловещую. Это роль разносчиков сплетни о сумасшествии Чацкого. А. С. Грибоедов очень тонко и последовательно выстраивает психологический и социальный механизм сплетни – ее зарождение, распространение и превращение в очернительную ложь.  Идет своего рода игра – словами, взглядами, недомолвками. Софья молчит, отвечает уклончиво, не сразу, прежде чем подтвердить, что Чацкий сумасшедший. Ее поведение оправдано, и складывается ощущение, что она ждет какую-то ниточку, которая свяжет все последующие события. И она появляется в форме вопроса: "Однако есть приметы? " Ответ Софьи – начало конца Чацкого. Удивительно, с какой быстротой слух о его сумасшествии, обрастая фантастическими подробностями, обойдет всех гостей. И все они моментально объединяются этим слухом, так как Чацкий – опасный человек. Наконец Софья решается: "Мне кажется". Так зарождается сплетня о Чацком. Вернее, это заведомая ложь, отданная в другие руки с молчаливым наказом передать дальше. И что важно: возникнув, она теряет авторство, становится оружием для всех. Никому не нужно знать, откуда поползли слухи; вероятно, на это и рассчитывала Софья.  Следующим звеном в разматывающейся цепи нарастающих слухов является Загорецкий, для которого переносить – дело привычное и увлекательное. Он с радостью восклицает: "С ума сошел! " Грибоедов маленькими штришками дополняет, уточняет, расцвечивает подробностями весть: "помню", "знаю", "слышал". Начиная с Загорецкого, сплетня становится легальной.  Старая графиня, будучи глуховатой, перевирает слова . Это как игра в испорченный телефон. Да, это смешно, если б не было трагично. И это трагичное – искажение смысла услышанного. Все собрались, чтобы громогласно объявить, подтвердить, провозгласить весть о сумасшествии Чацкого. Эта авторская задумка, продуманная во всех деталях, поражает своей логичностью и безукоризненным воплощением во всем: слове, жесте, паузе. Графиня Хлёстова произносит: С ума сошел! Прошу покорно!  Графиня – самый влиятельный, сановный гость Фамусова. А то, что она обращается к Софье, неважно. Создается ощущение, что автор устами Хлёстовой (какая говорящая фамилия! ) обращается к нам с тем, чтоб показать, какой нравственный урок можно извлечь из этой жизненной истории. Все верят в это.  А. С. Грибоедов показал, что ум — могучая сила в борьбе с косностью и деспотизмом, и именно он приводит Чацкого к столкновению с фамусовским обществом. Уже в самом названии комедии лежит ключ к ее пониманию. Произведение писателя говорит о горе человека, и горе это происходит из-за ума. Эта проблема в грибоедовское время была актуальна, так как слова “умный”, “умник” употреблялись как синоним понятия вольнодумный
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