Как человек научился лелать

Гость: Гость:

Люди мечтали о полетах ещё с древности . Они приделывали к рукам самодельные крылья , но такие полеты обычно заканчивались не удачами ( можно вспомнить мифы). Потом люди учли свои ошибки и научились строить воздушные шары , а потом только самолеты и дельтопланы