Как человек научился лелать
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Как человек научился лелать
Ответ(ы):
Гость:
Люди мечтали о полетах ещё с древности . Они приделывали к рукам самодельные крылья , но такие полеты обычно заканчивались не удачами ( можно вспомнить мифы). Потом люди учли свои ошибки и научились строить воздушные шары , а потом только самолеты и дельтопланы
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