Как дед Коли Колокольчикова отвоевал одеяло(пожалуйста от его лица)

Литература
Как дед Коли Колокольчикова отвоевал одеяло(пожалуйста от его лица)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала я почувствовал,что с меня стаскивают одеяло.Затем я проснулся и увидел из окна , что на яблоне сидит мальчик и тянет на себя мое одеяло!Потом я стал отнимать одеяло и так сильно потянул,что мальчик разом слетел с дерева.Потом я вынул двухстволку и стал стрелять из нее,думая , что это был жулик.
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