Как дед Коли Колокольчикова отвоевал одеяло(пожалуйста от его лица)

Гость: Гость:

Сначала я почувствовал,что с меня стаскивают одеяло.Затем я проснулся и увидел из окна , что на яблоне сидит мальчик и тянет на себя мое одеяло!Потом я стал отнимать одеяло и так сильно потянул,что мальчик разом слетел с дерева.Потом я вынул двухстволку и стал стрелять из нее,думая , что это был жулик.