Задание:Постройте график функции 1) y=-2x-0,8; 2)y=1/5x+0,4
Математика
Задание:Постройте график функции 1) y=-2x-0,8; 2)y=1/5x+0,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=-2x-0,8; y=0 0=-2x-0.8 2x=-0.8 x=-0.8/2=-0.4 получим точку (-0,4;0) х=0 у=-2*0-0,8=-0,8 получим точку (0;-0,8) соединяем получаем прямую 2)y=1/5x+0,4 у=0 0=1/5х+0,4 1/5х=-0,4 х=-0,4*5=-2 точка (-2;0) х=0 у=1/5*0+0,4=0,4 точка (0;0,4)
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