Почему книга наш друг 3 предложения
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Почему книга наш друг 3 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В книге мы познаем всю суть жизни.с ней мы умнеем.
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