У мікроскоп спостерігають за хаотичним рухом маленьких частинок пилку квітів у к??аплині олії Це явище називають

Физика

У мікроскоп спостерігають за хаотичним рухом маленьких частинок пилку квітів у к??аплині олії Це явище називають

Автор: Гость