У мікроскоп спостерігають за хаотичним рухом маленьких частинок пилку квітів у к??аплині олії Це явище називають
Физика
У мікроскоп спостерігають за хаотичним рухом маленьких частинок пилку квітів у к??аплині олії Це явище називають
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Гость:
Броуновское движение
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