Крестьяне сдали в аптеку 12кг сушеной малины и 10кг сушеной черники. сколько свежих ягод собрали крестьяне, если при сушке малина теряет 75% своей массы, а черника-80%?

Математика
Крестьяне сдали в аптеку 12кг сушеной малины и 10кг сушеной черники. сколько свежих ягод собрали крестьяне, если при сушке малина теряет 75% своей массы, а черника-80%?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они сдали уже сушеные ягоды! если малина теряет 3/4 веса, то 12 кг - это 1/4 (1-3/4=1/4) , следовательно (12*4) всего было собрано 48 кг черника 10 кг=1/5, 10*5=50 всего собрано 50 кг всего свежих ягод 48+50=98 Вот так вот :зз
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