Log3(x^2-1)lt; log3(x+1)+1 помогите пожалуйста очень нужно
Алгебра
Log3(x^2-1)lt; log3(x+1)+1 помогите пожалуйста очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log3(x^2-1) < log3(x+1)+1 ОДЗ:x^2-1>0, x<-1,x>1; x+1>0,x>-1 log3(x^2-1)-log3(x+1)<1 Решение ОДЗ: x e (1; + беск.) log3(x^2-1)/(x+1)<1 log3(x-1)<log3(3) x-1<3 x<4 С учетом ОДЗ: x e (1;4)
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