Представьте если возможно в виде квадрата двучлена (x-y)^2+16y^2-8y(x-y)
Алгебра
Представьте если возможно в виде квадрата двучлена (x-y)^2+16y^2-8y(x-y)
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