Представьте если возможно в виде квадрата двучлена (x-y)^2+16y^2-8y(x-y)

Алгебра
Представьте если возможно в виде квадрата двучлена (x-y)^2+16y^2-8y(x-y)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что за решения7 начерти окружность любого радиуса. не выполняя измерений, прове??и внутри окружности 2 равных отрезка. покажи два решения
Ответить
Математика
0,9/1+1/5 решите пожалуйсто
Ответить
Математика
В овощехранилище было 1280ц моркови.Когдп увезди морковь в магазины на 24 машинах ,поровну на каждой,то в овощехранилище осталось 536ц моркови.Скол...
Ответить
Обществознание
Кто стоит на страже закона. Правоохранительной системы ,ее структура.
Ответить
Английский язык
Написать историю о себе на английском 10-15 речень
Ответить