В каких примерах можно поставить знак равно? 3/4...1/4 1/2...2/4 3/9...6/9 7/8...1/4
Математика
В каких примерах можно поставить знак равно? 3/4...1/4 1/2...2/4 3/9...6/9 7/8...1/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4> 1/4 1/2=2/4 3/9<6/9 7/8>1/4
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