Решить примеры и записать отгадку в таблицу :6+7=13,7+5=12,6+5=11,7+8=15,8+8=16,9+8=17,9+9=18,в таблице ??исла под ними пустые клетки 13 11 13 15 16 12 17
Математика
Решить примеры и записать отгадку в таблицу :6+7=13,7+5=12,6+5=11,7+8=15,8+8=16,9+8=17,9+9=18,в таблице ??исла под ними пустые клетки 13 11 13 15 16 12 17
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