Ответьте плиз сколько дверей в двух комнатах, если в одной комнате 3 двери

Математика
Ответьте плиз сколько дверей в двух комнатах, если в одной комнате 3 двери
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Гость:
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