Как делать синтаксический разбор
Русский язык
Как делать синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определяешь грамматическую основу, затем второстепенные члены предложения, потом надписываешь части речи, и после чего, пишешь общую характеристику предложения, всё просто:)
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