Что такое считалка?Краткое определение..Заранее спасибо!!

Русский язык
Что такое считалка?Краткое определение..Заранее спасибо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это жанр детского фольклора,вид детского творчества
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