Мне нужно 5 предложений с глаголами
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Мне нужно 5 предложений с глаголами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шел саша и упал.я много говорил вчера.я буду петь сегодня вечером.буду тебя целовать весь день.я смотрел на тебя в ночи.
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