Здравствуйте помогите пожалуйста упражнения 133
Русский язык
Здравствуйте помогите пожалуйста упражнения 133
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветерок суффикс ок, березка суффикс к, гнездышко суффикс ышк, козочка суффикс очк, совенок суффикс енок, мостик суффикс ик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Информатика
География
Очень срочно !! а) тектоническая структура Восточно-Европейской Равнины б) полезные ископаемые Восточно-Европейской Равнины
Литература
Как понять фразу: " Язык – народ, в нашем языке это синонимы, и какая-то в этом богатая, глубокая мысль."