Здравствуйте помогите пожалуйста упражнения 133

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Здравствуйте помогите пожалуйста упражнения 133
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Ветерок суффикс ок, березка суффикс к, гнездышко суффикс ышк, козочка суффикс очк, совенок суффикс енок, мостик суффикс ик
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