Найдите значения выражений пользусь упражнением 9 . 8(3)*10 , 140*15-12(2) , 17(2)+13(20-7(3)

Математика
Найдите значения выражений пользусь упражнением 9 . 8(3)*10 , 140*15-12(2) , 17(2)+13(20-7(3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*8*8*10=512*10=5120 140*5-12*12=700-12*12=700*144=100800 17*17+13(20-7)*(20-7)=289+13*169=289+2197=2486 ПРОСЛЕДИ, НАВЕРНО НЕ ТАК
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