Счет времени в России ведут по какому календарю
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Счет времени в России ведут по какому календарю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До 1917 г Россия жила по юлианскому календарю. После революции был принят декрет о переходе на григорианский календарь, как в других странах. Так что с тех пор Россия ведет счет времени по григорианскому календарю Впервые григорианский календарь был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен старого юлианского: следующим днём после четверга 4 октября стала пятница 15 октября. Но русская церковь продолжает использовать юлианский календарь, поэтому католическое и православное рождество не совпадают, разница в 13 дней. (Католическое - 25 декабря, русское - 7 января) Вне церкви мы говорим о "старом стиле" летоисчесления, имея в виду юлианский календарь.
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