Как делят десятичную дробь на натуральное число?
Математика
Как делят десятичную дробь на натуральное число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы разделить десятичную дробь на натуральное число, нужно делить дроь на это число, как делят натуральные числа и поставить в частном запятую тогда, когда закончится деление целой части. пример: 96,25:5=19,25
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