Чем отличается should от ought to? Как их различать?
Английский язык
Чем отличается should от ought to? Как их различать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба переводятся -следует в смысле должен.You should(ought to) study harder. после ought обязательно -to-.после.should не надо.
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