Чем отличается should от ought to? Как их различать?

Английский язык
Чем отличается should от ought to? Как их различать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба переводятся -следует в смысле должен.You should(ought to) study harder. после ought обязательно -to-.после.should не надо.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Плот сделан из плотно связанных 15 сосновых бревен объемом 1 м в кубе какой максима??ьный груз можно поместить на плот чтобы при этом он оставался ...
Ответить
Окружающий мир
Составить пищевую цепочку животных
Ответить
География
Какой главный элемент погоды ..?
Ответить
Литература
Соченение. Какой урок даёт сказка Мальчик-Звезда
Ответить
Русский язык
На тропинке следы волка. подчеркнуть мягкие согласные
Ответить