Составить пищевую цепочку животных

Окружающий мир
Составить пищевую цепочку животных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветок-насекомое(гусеница)-птица-более крупная птица
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