50-23*(66.6:37)= на 4 платья и 5 джемперов израсходовали 6,8 кг пряжи. Сколько пряжи идет на одно платье, если на джемпер ушло 0,6 кг пряжи ПОЖАЛУЙСТА КРАТКУЮ ЗАПИСЬ НА ПУСТЬ Х

Гость: Гость:

1на все 4 платья и 5 джмперов израсходывали джемпер-0,6 кг, тогда на 5 джемперов -0,6*5=3,0 (кг) на 4 платья и 5 джемперов ушло -6,8 кг пряжи, тогда на 4 платья:6,8-3,0=3,8(кг) на 1 платье 3,8/4=0,95 (кг) пряжи