50-23*(66.6:37)= на 4 платья и 5 джемперов израсходовали 6,8 кг пряжи. Сколько пряжи идет на одно платье, если на джемпер ушло 0,6 кг пряжи ПОЖАЛУЙСТА КРАТКУЮ ЗАПИСЬ НА ПУСТЬ Х

Математика
50-23*(66.6:37)= на 4 платья и 5 джемперов израсходовали 6,8 кг пряжи. Сколько пряжи идет на одно платье, если на джемпер ушло 0,6 кг пряжи ПОЖАЛУЙСТА КРАТКУЮ ЗАПИСЬ НА ПУСТЬ Х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1на все 4 платья и 5 джмперов израсходывали джемпер-0,6 кг, тогда на 5 джемперов -0,6*5=3,0 (кг) на 4 платья и 5 джемперов ушло -6,8 кг пряжи, тогда на 4 платья:6,8-3,0=3,8(кг)  на 1 платье 3,8/4=0,95 (кг) пряжи
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