Автомобиль двигаясь равноускоренно прошел 25 м за 5 с.за какое время он пройдет 100 м пути ,считая от начала джижения?

Физика

Автомобиль двигаясь равноускоренно прошел 25 м за 5 с.за какое время он пройдет 100 м пути ,считая от начала джижения?

Автор: Гость