Автомобиль двигаясь равноускоренно прошел 25 м за 5 с.за какое время он пройдет 100 м пути ,считая от начала джижения?

Физика
Автомобиль двигаясь равноускоренно прошел 25 м за 5 с.за какое время он пройдет 100 м пути ,считая от начала джижения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=const=25\5=5м\с отсюда следует 100\5=20с ответ: 20с
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