Найдите и глагол относящийся ко 2 спляжению А.брить Б.махать В.строить Г.писат??

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А.брить - слово исключение и относится к 1 спряжению хоть и окончание -ить, Б.махать - окончание -ать 1 спряжение. В.строить-2 спряжение окончание -ить Г.писать- окончание - ать 1 спряжение Нам подходит вариант В.-строить !