Соченение. Какой урок даёт сказка Мальчик-Звезда

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Антон Павлович Чехов и Иван Алексеевич Куприн – писатели, которых невозможно сравнивать. Они по-разному ощущают жизнь, по-разному определяют цель человеческого существования, по-разному оценивают ситуации, выбирают темы для творческого осмысления. Но есть то, что интересует всех людей и, естественно, писателей, потому что без этого не может продолжаться жизнь, - это любовь. Любовная тема стала одной из центральных в творчестве Бунина, ее не обошел стороной и Чехов, и каждый из них попытался разобраться в ее морально-этических и нравственных проблемах. В рассказе Чехова «О любви» , по мнению автора, живое, искреннее чувство губится самими любящими, которые привержены «футлярному» существованию. Они всего боятся. И понимают неправильность «футлярной» жизни слишком поздно. Их мечты о счастье вдребезги разбиваются о тусклую и неинтересную повседневность («…я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить…») . Герои рассказа Бунина «Кавказ» , пользуясь терминологией Чехова, оказались «выше» пошлых ложных представлений, сковывающих и определяющих судьбы людей. Но принесло ли это им счастье? Нет. Так как же быть? «То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других… » - утверждает чеховский Алехин. Скорее всего, он прав. Неоспоримая правда о любви – «тайна сия велика есть» . Концепция любви у Бунина трагедийна. Мгновения любви, по Бунину, становятся вершиной жизни человека. Только полюбив, человек по-настоящему может почувствовать другого человека, только чувство оправдывает высокую требовательность к себе и к своему ближнему, только любящий способен преодолеть свой эгоизм. Состояние любви не бесплодно для героев Бунина, оно возвышает души. Любовь у Бунина чаще всего печальна, трагична. Человек не способен противостоять ей, перед ней бессильны доводы рассудка, ибо нет ничего подобного любви по силе и красоте