На тропинке следы волка. подчеркнуть мягкие согласные
Русский язык
На тропинке следы волка. подчеркнуть мягкие согласные
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Мягкие согласные: п, к, л.
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