На тропинке следы волка. подчеркнуть мягкие согласные

Русский язык
На тропинке следы волка. подчеркнуть мягкие согласные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягкие согласные: п, к, л.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Монастырь на красной площади в Москве
Ответить
Математика
50-23*(66.6:37)= на 4 платья и 5 джемперов израсходовали 6,8 кг пряжи. Сколько пряжи идет на одно платье, если на джемпер ушло 0,6 кг пряжи ПОЖ...
Ответить
География
Экологически условия атланнтического океана
Ответить
Математика
Округлите до тысяч ,до сотен,до десятков, до единиц, до десятых,до сотых, до тысячных число:8419,3576;6745,2891;9421,5307
Ответить
Другие предметы
Исламство , христианство , буддизм
Ответить