Плот сделан из плотно связанных 15 сосновых бревен объемом 1 м в кубе какой максима??ьный груз можно поместить на плот чтобы при этом он оставался на плаву? плотность сосны 510 кг на м в кубе воды 1000 кг на м куб

Физика

Плот сделан из плотно связанных 15 сосновых бревен объемом 1 м в кубе какой максима??ьный груз можно поместить на плот чтобы при этом он оставался на плаву? плотность сосны 510 кг на м в кубе воды 1000 кг на м куб

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