Плот сделан из плотно связанных 15 сосновых бревен объемом 1 м в кубе какой максима??ьный груз можно поместить на плот чтобы при этом он оставался на плаву? плотность сосны 510 кг на м в кубе воды 1000 кг на м куб

Физика
Плот сделан из плотно связанных 15 сосновых бревен объемом 1 м в кубе какой максима??ьный груз можно поместить на плот чтобы при этом он оставался на плаву? плотность сосны 510 кг на м в кубе воды 1000 кг на м куб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак, у нас есть плот объемом V₁=15 м³ . Его масса m₁=ρ₁V₁, где ρ₁=510 кг/м³ - плотность сосны при полном погружении он вытеснить V₁ воды массой m₂= ρ₂V₁, где ρ₂=1000 кг/м³ - плотность воды максимальный вес, который можно погрузить на плот m=m₂-m₁= ρ₂V₁-ρ₁V₁=V₁(ρ₂-ρ₁)=15 м³(1000 кг/м³-510 кг/м³)=15 м³*490 кг/м³=7350 кг
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