С4=24, q=-2 Найти С1
Алгебра
С4=24, q=-2 Найти С1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: С1=6 Мне кажутся что такой ответ. Но не факт.....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Найди периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 4 см Чему равна третья часть периметра Начерти отрезок такой же длины
Английский язык
Физика
Плот сделан из плотно связанных 15 сосновых бревен объемом 1 м в кубе какой максима??ьный груз можно поместить на плот чтобы при этом он оставался ...
Окружающий мир