С4=24, q=-2 Найти С1

Алгебра
С4=24, q=-2 Найти С1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: С1=6 Мне кажутся что такой ответ. Но не факт.....
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