Найди периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 4 см Чему равна третья часть периметра Начерти отрезок такой же длины

Математика

Найди периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 4 см Чему равна третья часть периметра Начерти отрезок такой же длины

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