Найди периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 4 см Чему равна третья часть периметра Начерти отрезок такой же длины
Математика
Найди периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 4 см Чему равна третья часть периметра Начерти отрезок такой же длины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5+4)•2=18(см) периметр 18:3•1=6(см)- третья часть периметр начерти 6 см отрезок и Всё
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