Как движется тело если на него не действуют другие тела?

Физика
Как движется тело если на него не действуют другие тела?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело движется по инерции - равномерно и прямолинейно
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