Как это обозначить состав слова?Объясните пожалуйста. Заранее спасибо☺

Русский язык
Как это обозначить состав слова?Объясните пожалуйста. Заранее спасибо☺
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначить состав слова-это разобрать слово по морфемам,то есть обозначить корень,суффикс,приставку,основу,окончание и и.д)
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