Как ежик ходил в гости и потерял узелок. Сочинение

Гость: Гость:

Жил был ёжик.Он дружил с белкой.Однажды решил ёж пойти к белке в гости. Дорога была долгой, длинной.Ёжик устал.Он положил узелок на грибок и заснул.Затем он проснулся,а узелка рядом нет.Удивился ежик. Ну и давай по лесу бегать, узелок искать, бегает, ищет . Прибежал он к белочке и говорит-"Белочка, белочка, я узелок потерял". Побежали они с белочкой искать узелок. И тут белочка смотрит, а у ежика что-то на спинке на иголках прилипло. Она ему и говорит-"Ежик, а что это у тебя на спинке на иголках? ". Ежик смотрит, а там его узелок. Ну надо же, думает ежик, я пока спал, узелок то ко мне и прицепился. А потом они пошли к белочке и пили вкусный чай с ватрушками.