Разложите многочлен на множители: 1) 25а в квадрате -16 2) -3x в квадрате +6х -3 3) 8х в кубе + у в кубе

Математика

Разложите многочлен на множители: 1) 25а в квадрате -16 2) -3x в квадрате +6х -3 3) 8х в кубе + у в кубе

Автор: Гость