Разложите многочлен на множители: 1) 25а в квадрате -16 2) -3x в квадрате +6х -3 3) 8х в кубе + у в кубе
Математика
Разложите многочлен на множители: 1) 25а в квадрате -16 2) -3x в квадрате +6х -3 3) 8х в кубе + у в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Разность квадратов двух чисел = (а-4)(а+4) 2. Выносим -3 как общий множитель за скобку, остаётся: -3(x^2 - 2х + 1) = -3 (х-1)(х-1) 3. Сумма кубов двух чисел = (х+у)(x^2 - xy +y^2)
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