Какая категория жителей Руси в 12 веке стояла на Самой нижней ступеньке общественной лестницы
История
Какая категория жителей Руси в 12 веке стояла на Самой нижней ступеньке общественной лестницы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холопы, челядь. Они были рабами
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