Допишите в каждую группу по два слова с парным согласным на конце.птицы :лебедь,...... .Явления природы :листопад,....... ,Геометрические фигуры:ромб,........ . Фрукты :абрикос......

Русский язык

Допишите в каждую группу по два слова с парным согласным на конце.птицы :лебедь,...... .Явления природы :листопад,....... ,Геометрические фигуры:ромб,........ . Фрукты :абрикос......

Автор: Гость