Допишите в каждую группу по два слова с парным согласным на конце.птицы :лебедь,...... .Явления природы :листопад,....... ,Геометрические фигуры:ромб,........ . Фрукты :абрикос......
Русский язык
Допишите в каждую группу по два слова с парным согласным на конце.птицы :лебедь,...... .Явления природы :листопад,....... ,Геометрические фигуры:ромб,........ . Фрукты :абрикос......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы: лебедь, ястреб, голубь Явления природы: листопад, дождь, снег, град геометрические фигуры: ромб, квадрат, круг фрукты: абрикос, ананас, кокос
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