54 часа перевести в минуты

Литература
54 часа перевести в минуты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном часу 60 минут значит 54*60=3240(мин)
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