Помогите пожалуйста 10 баллов

Гость: Гость:

1) Вычислим по формулам значения ячеек и получим A2=2; B2=4; D2=6. по диаграмме видно что есть значение большее всех возможно это 6 допустим а меньшие будет тогда 2 то остается два числа и они должны быть одинаковы остается 4 и не известное число получается в ячейке С2 должно быть такое же число. Проверим ответ какой подходит С1+B1= 6 слишком много; A1-1=1 мало; С1+1=7 Много. И последнее C1-A1=4 ответ подходит. Ответ:4 Также делаем следующие задачу. Находим значения ячеек A2=9;B2=1;C2=1. На диаграмме видно что три значения равны а одно больше всех девять больше остальных а два известных значения равны. Получается что неизвестное значение есть 1. Ишим в ответе подходящее 1)2; 2)1 подходит Ответ: 2