Какие животные и растения охраняют в Омске

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В красную книгу Челябинской области занесены растения: 1. Лесная саранка У этого растения красивые цветы на высоких стеблях. Саранка — цветок многолетний, ей нужно расти 4-5 лет, прежде чем она начнет цвести. 2. Наперстянка крупноцветковая Растет в хвойных лиственных лесах. Встречается в районе оз. Сугомак. Растение ядовито! 3. Кувшинка белая Произрастает по всей территории Челябинской области, но в последнее время наблюдается резкое сокращение численности, а также полное исчезновение вида из многих водоемов. Ее можно увидеть на озерах Плесо, Сугомак, Казгалы. 4. Венерин башмачок В Челябинской области отмечен в окрестностях городов Кыштым, Нязепетровск, Златоуст, Сатка, Миасс, Чебаркуль. 5. Неоттианта клобучковая В Челябинской области встречается в горно-лесной зоне – в окрестностях городов Сим, Катав-Ивановск, Сатка, Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Кыштым, Карабаш, Касли и т. д. В Кыштыме встречается в районе Дальней Дачи. 6. Кубышка малая В Челябинской области изредка встречается в окрестностях городов Катав-Ивановск, Кыштым, Карабаш, в озерах Иртяш, Большая Нанога, Зюраткуль 7. Лапчатка гусиная В Челябинской области встречается на горе Егоза близ г. Кыштыма, на Вишневых горах, Ильменском хребте. Охраняемые животные челябинской обл. Русская выхухоль, Ночница, Усатая ночница. Ночница Брандта . Водяная ночница . Бурый ушан. Нетопырь Натузиуса, Степная пищуха, Летяга, . Садовая соня, Большой тушканчик Хомячок, Эверсманна, Серый хомячок, Джунгарский хомячок, Лесной лемминг, Речная выдра, Европейская норка, Пятнистый оленьИсточник: Красная книга Челябинской области.