Местоимения в загадке: Маленькие зверьки, серенькие шубки, остренькие зубки
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Местоимения в загадке: Маленькие зверьки, серенькие шубки, остренькие зубки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно ли местоимения? местоимения это- я,ты,вы,мы,он,она,оно,они
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