Как гражданин РФ способен повлиять на государство И можете ли вы привести примеры, в каких случаях у него это не получалось?

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Можно получить по упрощенной схеме. Также по упрощенной схеме могут получит гражданство РФ лица, имеющие вид на жительство и проживающие на территории России в течение 5 лет. При этом заявление на получение гражданства будет рассматриваться в Федеральных органах миграционной службы. Сроки получения гражданства РФ при этом могут длиться до 6 месяцев. Особого внимания требуют граждане Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Эти лица вправе получить гражданство РФ по специальной самой простой схеме. Получение гражданства РФ гражданами Казахстана (Киргизии и Белоруссии) заключается в следующем. При выезде со своей родины в специальных органах берется справка на постоянное проживание в России, далее необходимо по прибытии на территорию Российской Федерации зарегистрироваться по какому-либо адресу (прописаться) и подать все документы, чтобы встать на консульский учет. После этого можно сразу подавать заявление на получение российского гражданства. Правда при этом есть большое НО! Такой способ получения гражданства РФ возможен только в случае рождения в России или при наличии ближайших родственников с российским гражданством. В число последних входят: родители, родные брат или сестра, родные дедушка или бабушка. Упрощенное получение гражданства РФ гражданам Белоруссии, Киргизии и Казахстана стало возможным вследствие подписания между соответствующими странами специального международного договора. Сроки получения гражданства для граждан Белоруссии, Киргизии и Казахстана длятся всего до 3-ех месяцев. Получение гражданства РФ гражданами Украины не предусматривает каких-либо льгот. Процедура приобретения российского паспорта для украинцев полностью подчиняется общим условиям, как и для граждан иных иностранных государств. Исключением являются лишь определенные случаи, связанные с гражданством СССР. Документы для получения гражданства РФ Сроки получения гражданства России колеблются от 3-х месяцев до 1-го года. Все зависит от обстоятельств и наличия определенных условий. Также от этого зависят и документы для получения гражданства РФ. Для всех категорий лиц обязательными и основными документами являются свидетельство о рождении, удостоверение личности и основание для приобретения российского гражданства. При наличии необходимо предъявить загранпаспорт, миграционную карту, а также диплом о каком-либо (высшем. начальном, среднем) образовании и т. д. . Весьма важно для жителей иностранных государств (кроме граждан СНГ) наличие отрицательной судимости, которая представляет собой специальную справку. Как видно из написанного выше получение российского гражданства требует определенных знаний закона РФ. Если Вы далеки от этого – не беда. Помощь в получении гражданства можно легко получить. За Вас соберут все необходимые документы и продиктуют план ваших действий. Этим вы сэкономите свое личное время и нервы. Сегодня в России существует множество организаций, оказывающих помощь в получении гражданства. Такие компании предоставят всем желающим полную консультацию и ответят на все возникшие у вас вопросы. Большим плюсом обращения в такие организации за помощью в получении гражданства является скорость сбора всех необходимых документов, которые в итоге влияют на срок получения российского гражданства. Специалист