Как , имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро , набрать из реки ровно три литра воды, если другими ёмкастями пользоваться нельзя
Математика
Как , имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро , набрать из реки ровно три литра воды, если другими ёмкастями пользоваться нельзя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). набрать в ведро 9 л. воды 2) перелить в банку 5л воды 3) вылить воду из банки, а 4л воды которые остались в ведре вылить в банку. и так в банке 5л воды, ведро пустое. 4). набираем опять ведро воды и доливаем 1л в банку. в банке 5л воды, в ведре 8л воды. 5). выливаем из банки воду, и заливаем в банку 5л воды. в ведре остаётся 3л воды. задача решена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Физика
Ребят помогите Плез Велосипед, проехав 4 км со скоростью 12 км/ч, Остановился и отд??хал в течении 40 мин. Оставшиеся 8 км пути он проехал со ско...