Ребят помогите Плез Велосипед, проехав 4 км со скоростью 12 км/ч, Остановился и отд??хал в течении 40 мин. Оставшиеся 8 км пути он проехал со скоростью 8км/ч. Найдите среднюю скорость (в км/ч) велосипедиста
Физика
Ребят помогите Плез Велосипед, проехав 4 км со скоростью 12 км/ч, Остановился и отд??хал в течении 40 мин. Оставшиеся 8 км пути он проехал со скоростью 8км/ч. Найдите среднюю скорость (в км/ч) велосипедиста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первом участке время: t1 = 4/12=1/3 часа Второй участок t2 = 40 мин = 40/60 =2/3 часа На третьем участке время t3 = 8/8 = 1 час Общий путь: S = 4+0+8 = 12 км Общее время: t = t1+t2+t3=1/3+2/3+1 = 2 час Средняя скорость: V = S/t = 12/2 = 6 км/ч
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