Ребят помогите Плез Велосипед, проехав 4 км со скоростью 12 км/ч, Остановился и отд??хал в течении 40 мин. Оставшиеся 8 км пути он проехал со скоростью 8км/ч. Найдите среднюю скорость (в км/ч) велосипедиста

Физика

Ребят помогите Плез Велосипед, проехав 4 км со скоростью 12 км/ч, Остановился и отд??хал в течении 40 мин. Оставшиеся 8 км пути он проехал со скоростью 8км/ч. Найдите среднюю скорость (в км/ч) велосипедиста

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