Срочно! Пожалуйста! Как вы объясните выбор имён в повести "Бедная Лиза?"
Литература
Срочно! Пожалуйста! Как вы объясните выбор имён в повести "Бедная Лиза?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
иза чиста и непорочна. Автор обращает внимание читателя на детали, подчёркивающие это качество: когда к ним в хижину пришёл Эраст и попросил молока, Лиза “принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем… ”; “щёки её пылали, как заря в ясный летний вечер”…
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