Срочно! Пожалуйста! Как вы объясните выбор имён в повести "Бедная Лиза?"

Гость: Гость:

иза чиста и непорочна. Автор обращает внимание читателя на детали, подчёркивающие это качество: когда к ним в хижину пришёл Эраст и попросил молока, Лиза “принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем… ”; “щёки её пылали, как заря в ясный летний вечер”…