Помогите составить предложение ПОЖАЛУЙСТА!!!! Срочно!!!
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Помогите составить предложение ПОЖАЛУЙСТА!!!! Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Утром папа сказал и тд. 2 Это будет наш общий сюрприз 3.Я сел на кровать и стал думать о подарке 4.Деньги которые дал папа я потратил на конфеты 5.А если я буду просить у мамы она догадается 6.И я решил попросить у бабушки 7.Бабушка спросила зачем мне деньги 8.А потом сказала что мы вместе пойдем за подарком
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