Помогите составить предложение ПОЖАЛУЙСТА!!!! Срочно!!!

Гость: Гость:

1. Утром папа сказал и тд. 2 Это будет наш общий сюрприз 3.Я сел на кровать и стал думать о подарке 4.Деньги которые дал папа я потратил на конфеты 5.А если я буду просить у мамы она догадается 6.И я решил попросить у бабушки 7.Бабушка спросила зачем мне деньги 8.А потом сказала что мы вместе пойдем за подарком