Помогите составить предложение ПОЖАЛУЙСТА!!!! Срочно!!!

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Помогите составить предложение ПОЖАЛУЙСТА!!!! Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Утром папа сказал  и тд.  2 Это будет наш общий сюрприз  3.Я сел на кровать и  стал думать о подарке  4.Деньги которые дал папа я потратил на конфеты  5.А если я буду просить у мамы она догадается   6.И я решил попросить у бабушки  7.Бабушка спросила зачем мне деньги  8.А потом сказала что мы вместе пойдем за подарком 
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